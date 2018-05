Nicolas Hulot entend faire de la France un "leader mondial" de l'hydrogène

publié le 31/05/2018 à 06:07

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot va annoncer, vendredi 1er juin, un plan pour accélérer la recherche et faire que la France rattrape son retard. Car en Asie, les constructeurs automobiles produisent déjà des modèles qui roulent à l'hydrogène (des milliers de voitures). Les Allemands vont expérimenter un train.



Les constructeurs français, eux, hésitent. Et pourtant, c'est une énergie d'avenir. Aujourd'hui à Paris, une cinquantaine de taxis roulent à l'hydrogène avec des voitures asiatiques. La ville de Pau a le projet de faire rouler des bus, mais pour l'instant ça coûte cher.

Le principe est de faire de l'énergie avec de l'eau, d'en extraire l'hydrogène pour ensuite faire fonctionner avec ce gaz une pile à combustible. Pas besoin donc de batterie : c'est le gros avantage par rapport à la voiture électrique. Là, vous remplissez votre réservoir en trois minutes, vous faites 500 kilomètres. Ces véhicules ne dégagent que de la vapeur d'eau.

Le gaz se conserve dans des cuves

Pour extraire l'hydrogène de l'eau, par électrolyse, il faut quand même une énergie. Les projets qui existent sont d'utiliser des énergies renouvelables. Ce sera plus propre.



L'autre avantage, c'est de pouvoir stocker des énergies qui aujourd'hui ne se stockent pas. Vous faites fonctionner les panneaux solaires quand il fait jour, les éoliennes quand il y a du vent. Vous produisez avec de l'hydrogène. Et ensuite, vous conservez ce gaz dans des cuves et vous l'utilisez plus tard.



Les industriels estiment que cette nouvelle énergie va pouvoir réduire de 20% les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2050 et créer 30 millions d'emplois.