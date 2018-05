Loi littoral : la France va-t-elle bétonner ses côtes ?

et Loïc Farge

publié le 29/05/2018 à 06:13

La loi littoral a vraiment permis de freiner le bétonnage des cotes depuis près de trente ans. Mais elle a toujours embêté certains élus. Là, ils auraient obtenu des amendements déposés par des députés En Marche, qui permettraient de construire plus facilement au bord des mers ou des lacs. Des amendements à loi Elan sur l'évolution du logement, qui sera défendue par Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires.



Les associations de protection de l'environnement sont inquiètes, car avec la vieille loi littoral les élus locaux n'avaient aucun pouvoir. Il y avait des règles, que les préfets veillaient à appliquer. Comme l'interdiction de construire à moins de 100 mètres des côtes.

Au-delà c'était possible, mais uniquement dans les bourgs ou les villages existant, jamais dans les zones désertes. Les amendements déposés cassent ce principe ; ils permettent aux élus d'adapter la loi littoral et de rendre constructibles des endroits qui ne l'étaient plus.

Hulot sous la pression des associations

Quand on voit comment certains maires, sous la pression des promoteurs, accordent à tour de bras des permis - y compris dans des zones inondables -, les défenseur de l'environnement craignent le pire. Notamment en Corse. Justement le ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, y était ces derniers jours. Il a été interrogé sur le sujet.



Il a expliqué qu'il ne fallait pas toucher aux fondamentaux" de cette loi, tout en reconnaissant quand même qu'elle peut entraîner parfois une sorte d'immobilisme. Cela n'a pas rassuré les associations qui espèrent que Nicolas Hulot se souviendra qu'il a signé l'an dernier une pétition avant d'être ministre intitulée "Ne touchez pas a la loi littoral".