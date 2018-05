Ce week-end, la LPO vous invite à compter les oiseaux dans votre jardin

et Loïc Farge

publié le 25/05/2018 à 06:22

Pendant une heure, samedi 26 ou dimanche 27 mai, vous allez faire une sorte de photo de votre jardin, observer et compter un maximum d'oiseaux. Vous pouvez aller d'abord, pour apprendre à les reconnaître, sur le site Oiseauxdesjardins. Il y a des fiches et des photos.



Vous les comptez et vous envoyez vos résultats. Cela permet de comparer d'une année sur l'autre des espèces. Quelque 39.000 personnes sont déjà inscrites sur le site.

Car c'est la sixième année que la Ligue de protection des oiseaux et les chercheurs du Muséum national d'Histoire naturelle font appel au grand public. Six ans, cela leur permet d'avoir un peu de recul.

Ils ont constaté, par exemple, que, dans les zones de grandes cultures, il y a plus d'oiseaux dans les jardins autour des maisons. Car dans ces régions agricoles, il y a moins à manger. Donc les moineaux et les mésanges se reprochent des humains et vont trouver leur nourriture dans les jardins.

Les hirondelles enfin de retour

Ce week-end, l'expérience dure une heure. Mais vous pouvez aussi envoyer toute l’année vos observations. Les scientifiques s'en servent. Cela leur a permis récemment de publier une étude, d'ailleurs assez alarmiste, sur le déclin de populations d'oiseaux en France.



En gros, il y a 30% d'oiseaux en moins qu'il y a quinze ans. Ce déclin serait lié à l'urbanisation et à la diminution du nombre d'insectes. Les chercheurs ont eu très peur pour les hirondelles cette année. Il y en avait peu en avril. En principe, c'est leur retour de migration.



Donc ils se sont demandé si elles étaient en train de disparaître complément. Alors bonne nouvelle : elles étaient juste en retard. Elles ont fini par arriver. Et vous en compterez peut-être quelque unes ce week-end.