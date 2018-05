publié le 21/05/2018 à 10:13

Pour commencer, j'ai commencé par prendre ces considérations bucoliques à la légère. Il faut vous dire que j'ai la main noire quand d'autres ont la main verte. Et j'ai une forte tendance à rendre aux plantes le mépris qu'elles me manifestent.



Alors quand on prétend que celles-ci ont de la sensibilité, de la sensualité et même des solidarités qu'il faut chercher à leurs racines, je commence par ricaner sottement, je le confesse. Je me suis même beaucoup moqué de ces accrocs de la branche qui vont embrasser les arbres le dimanche pour se refaire une santé. Mais visiblement, ça leur fait du bien.

Et vous savez le succès baobab remporté par le livre du forestier Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, qui nous racontait comment cela communique sur leur toile radiculaire, comment ces êtres n'étaient pas de bois, ainsi que je le croyais.

C'étais moi la bûche, incapable d'imaginer que ces arbres pouvaient avoir une vie sociale. Bref j'ai commencé de changer mon regard sur cet univers végétal dans lequel l'Italien Stefano Mancuso nous emmène en voyage plus loin encore.