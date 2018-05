publié le 15/05/2018 à 09:26

C'était un gros cadeau d'anniversaire. Un cadeau dont les Israéliens rêvaient depuis des décennies. Un cadeau pour les 70 ans de leur nation, qui sonne comme une consécration. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, les Israéliens s'étaient offerts, quelques jours plus tôt, un spectaculaire feu d’artifice au détriment des bases de missiles iraniens, que ces derniers avaient installés sur le territoire syrien.



Bien sûr, les Palestiniens ne pouvaient pas ne pas jouer les trouble-fête. Pour eux, l'anniversaire d'Israël est un jour de deuil. La naissance d'une nation est la mort d'une autre. En vérité, cette relation entre les deux peuples pour une terre est plus complexe qu'on ne veut bien le dire.

Le sentiment national palestinien n'existait pas avant la création d'Israël. Il est né et a grandi au miroir de son adversaire sioniste. On a déjà connu ça dans le passé : le sentiment national allemand est né sous l'occupation napoléonienne, comme le sentiment national algérien s'est forgé sous la colonisation française.

Les dirigeants palestiniens ont jeté délibérément des manifestants désarmés sous la mitraille israélienne. Les uns et les autres savaient très bien ce que leur adversaire ferait. La stratégie des chefs palestiniens avait besoin que l'armée israélienne tire. Et le gouvernement israélien ne pouvait pas ne pas faire tirer. C'est le paradoxe de cet affrontement asymétrique.