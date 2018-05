Nicolas Domenach : "Le long combat contre le mépris de la province"

publié le 16/05/2018 à 09:49

Ça sera dur de convaincre la France dite "d'en bas" que les puissants "d'en haut" ne la méprisent pas. Car si le Président Emmanuel Macron a restauré la fonction présidentielle dans sa haute majesté, "en même temps" (comme il dit) il a accru le sentiment d'éloignement. Et de surcroît, en privilégiant les premiers de cordée, il a donné l'impression d'oublier ceux d'en bas.



C'est un fossé profond qui s'est créé entre la France mondialisée et la France provinciale. Et l'opposition l'a creusé plus encore pour en faire un gouffre, comme on le voit dans l'affaire de la baisse de la limitation de vitesse à 80 kilomètres/heure, ressentie comme une atteinte aux droits des ruraux alors qu'il s'agit de sauver leurs vies.

Il faudra donc beaucoup plus qu'une vaporisation parfumée des ministres dans l'Hexagone pour persuader de l'absence de mépris. Il faudra des preuves d'amour, mais aussi des déclarations qui ne dégoulinent pas de dédain. Et je ne vise pas que la condescendance techno-gouvernementale !

De l'arrogance capitale

Je vise, par exemple, Olivier Faure, le nouveau patron du PS. Ce dernier s'est escagassé contre les socialistes qui contestent le déménagement du siège du PS du centre de Paris en banlieue. Et notre jeune chef de lancer à ses contestataires : "À force de se diviser, ce n'est pas à Ivry qu'on va aller, mais dans la Creuse".



Ce dirigeant éminent a précisé qu'il n'avait rien "contre les Creusois", qui furent longtemps très à gauche. Mais son propos n'en a pas moins fait bondir dans ce département et au-delà, tant il fleurait l'arrogance capitale. Car il aurait pu envoyer paître ses opposants, en leur disant d'aller se faire voir chez les Grecs.

Non, Olivier Faure a cité la Creuse comme s'il s'agissait du bout du bout du monde, pour rester poli : une contrée éloignée de toute civilisation peuplée d'indigènes, d'aurochs et d'autres animaux préhistoriques. Mais il n'y a pas que les politiques qui ont des clichés pleins la tête. Il y a aussi les journalistes.