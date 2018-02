Neige : "Ça n'arrive que tous les 30 à 50 ans", souligne le maire de Montpellier

publié le 01/03/2018 à 00:24

L'Hérault est placé en vigilance rouge neige et verglas par Météo France. Sur la route, les conditions sont très mauvaises : l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne est notamment bloquée. "C'est une situation exceptionnelle", reconnaît le maire de Montpellier Philippe Saurel.



"Malheureusement, nous sommes habitués à ce type de situation. Nous avons eu le droit aux inondations terribles en 2014 et 2015 et ces jours-ci la neige qui s'est abattue en grande quantité sur la ville et sur l'ensemble de la région de Montpellier", souligne l'édile.

Cette situation arrive seulement "tous les 30 à 50 ans" à Montpellier et provoque de nombreuses perturbations. "D'autant que les autoroutes ont été coupées et que l'ensemble du trafic a été dévié sur la ville de Montpellier, donc ça a rajouté au marasme intérieur dû à la présence de la neige sur les voies et sur les chaussées".

La ville de Montpellier a ouvert des salles communales pour accueillir près de 300 naufragés de l'A9, pris au piège par les conditions météorologiques.