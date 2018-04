publié le 13/04/2018 à 05:41

Ce vendredi 13 avril, la façade est, des Hautes-Alpes aux Ardennes, connaîtra une journée assez agréable, avec alternance de passages nuageux et d'éclaircies, indique Météo-France.



Ailleurs sur la moitié ouest et jusqu'au Nord, le temps sera calme le matin avec même des éclaircies sur les régions les plus au sud. Dans l'après-midi, des averses se développeront. Elles seront par endroits soutenues et ponctuellement accompagnées d'orages.



Le temps restera pluvieux du Languedoc-Roussillon aux Cévennes avec des précipitations plus importantes sur le relief cévenol. Quelques pluies se produisent également sur la Provence, le matin puis une amélioration s'amorcera l'après-midi.

Temps gris toute la journée sur le piémont pyrénéen, accompagné de quelques pluies et d'un peu de neige en haute montagne.

Sur l'Auvergne, les quelques pluies de la matinée seront remplacées par un ciel variable et un temps plus sec.

Les températures

Au petit matin, les températures afficheront 4 à 8 degrés en général, jusqu'à 9 à 12 degrés dans le Sud-Est et près de l'océan.



Les maximales seront comprises entre 9 et 12 près des côtes bretonnes et celles de la Manche, 14 à 19 sur le reste du pays.