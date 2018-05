publié le 30/05/2018 à 05:53

Ce mercredi 30 mai, le temps sera instable avec un risque de pluies et d'orages forts des Pyrénées aux Alpes jusqu'au Grand-Est, selon les prévisions de Météo-France.





Quarante-et-un départements du centre et du nord-est de la France ont été placés en alerte orange par le météorologiste, qui annonce un "épisode orageux nécessitant une vigilance particulière".

En début de matinée, quelques averses sont à craindre sur la moitié ouest, surtout sur le Sud-ouest.

En cours de matinée et surtout l'après-midi, l'instabilité se développera des Pyrénées à la vallée du Rhône, aux Alpes, au Massif central et du Limousin jusqu'au Grand-Est avec des averses orageuses localement fortes. La nuit suivante, ces orages pourront être forts avec grêle et violentes rafales de vent sur le quart Nord-est.



La Côte-d'Azur et la Corse, malgré quelques ondées sur le relief, bénéficieront d'un temps agréable.



Si la journée restera grise et parfois pluvieuse sur l'ouest de la Bretagne et le long de la Manche, on attend de belles éclaircies, entrecoupées d'ondées très rarement orageuses, de la façade Atlantique au Nord-ouest et au Nord du pays.

Les températures

Les températures minimales oscilleront entre 12 et 14 degrés près de la Manche et 16 à 20 degrés près de la Méditerranée.



Les maximales atteindront 18 à 22 degrés le long de la Manche et de l'Atlantique, 23 à 27 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.