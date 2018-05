publié le 31/05/2018 à 05:48

Jeudi, en fin de nuit et en matinée, un corps pluvio-instable s'étend des Hauts-de-France vers la Normandie, le Centre, le Limousin et le nord de Midi-Pyrénées, avec des pluies ou averses parfois orageuses, selon les prévisions de Météo-France.



Sur la façade atlantique, le ciel reste bien chargé jeudi matin et des ondées éparses sont probables. Quelques coups de tonnerre peuvent même gronder en fin de matinée sur le Poitou-Charentes.

Sur le Nord-est et le Centre-est, les nuages alternent avec les éclaircies en matinée.

Plus au sud, du Languedoc-Roussillon vers PACA, le ciel reste très nuageux et des averses localement orageuses sont possibles en cours de matinée.

L'après-midi, l'instabilité reste présente sur une grande partie du pays, avec des averses fréquentes et toujours un risque orageux assez généralisé.



La Bretagne et les Pays-de-Loire devraient demeurer toutefois à l'écart, ainsi que le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. En cours d'après-midi, un temps plus calme et ensoleillé gagne le pourtour méditerranéen.

Les températures

Les températures minimales varient globalement de 12 à 16 degrés, plus douces sur la Corse avec 17 à 18 degrés.



Pour les maximales, on attend de 18 à 23 degrés sur une grande partie du pays, localement 24 et 26 degrés sur l'Alsace et en Corse.