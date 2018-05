publié le 20/05/2018 à 07:19

Malgré de belles éclaircies, le temps tournera à l'orage sur le sud et l'est du pays, a annoncé samedi Météo-France. Les premières averses orageuses se déclencheront sur le relief et déborderont progressivement jusqu'en plaine.



Les plus gros orages seront accompagnés par de la grêle. En Corse, le ciel sera lumineux mais une ondée sera possible en montagne. Sur le reste du pays, le soleil résistera.

Les températures

Les températures minimales iront de 4 à 12 degrés, jusqu'à 13 à 16 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 15 à 19 degrés sur les côtes de la Manche et 19 à 25 degrés ailleurs.