publié le 17/05/2018 à 08:16

La France maltraite-t-elle ses vieux ? C'est la conclusion d'un rapport choc du comité consultatif national d'éthique, qui s'est penché sur la question, après les grèves initiées dans les Ehpad. Un constat choc, dont les mots font peur. "Maltraitance", "exclusion collective"... Selon le rapport, concentrer un demi-million de personnes dans les maisons de retraite, serait une "ghettoïsation, une institutionnalisation forcées".



Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement, dénonce des "problématiques très fortes". "Depuis très longtemps, notre société survalorise la performance, et favorise un discours sur la jeunesse, assure-t-il. Elle a donc tendance à nier le fait que notre poursuite de vie, c'est de prendre de l'âge."



Si l'aide à domicile est présentée comme une alternative aux Ehpad, le sociologue est mitigé : "L'aide à domicile, c'est très bien... Jusqu'à un certain point. On a trop opposé le chez soi à ces lieux d'accueil. On n'a donc pas pensé, ou trop peu, à des formules qui s'inscriraient plus dans la continuité". Parmi les solutions envisagées, Serge Guérin propose notamment des lieux d'accueil ouverts, où les personnes âgées pourraient venir deux jours par semaine, par exemple, "la journée, ou la nuit".

Manque d'effectifs, manque de moyens... Comment le personnel déjà sous pression des Ehpad va-t-il faire face aux six millions de français vieillissant, âgés de plus de 75 ans ? "Il y a urgence", alerte Serge Guérin. Pour le sociologue, il y a des "efforts" à faire sur la valorisation et la rémunération de ces métiers. "Il faut aussi compléter l'approche médicamenteuse par l'accompagnement des personnes âgées", insiste-t-il.