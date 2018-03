publié le 15/03/2018 à 19:44

Les retraités sont en colère, ils ont l'impression d'être la vache à lait du gouvernement. Partout en France, ils sont descendus dans la rue pour protester contre la hausse de 1,7 points de la CSG, et donc à la baisse de leurs pensions. Les professionnels des maisons de retraite manifestent également. Emmanuel Macron a-t-il un problème avec nos vieux ?



Pour Xavier Bertand, président des Hauts-de-France, la réponse est claire : "oui, clairement, il y a un problème avec nos aînés et surtout, on donne le sentiment qu'on cherche à opposer les Français les uns aux autres, en considérant qu'ils [les retraités] sont privilégiés, qu'ils sont riches, parce qu'à 1.200 euros, on s'est aperçus qu'on était riches aujourd'hui en France", ironise-t-il.

Et d'ajouter : "je pense que c'est une grave erreur et qu'un président de la République, ça doit rassembler les Français. Ça ne doit pas chercher à opposer les Français les uns aux autres".

Pourtant, c'est une réalité que Xavier Bertrand a lui-même connu. En 2008, le gouvernement Fillon auquel il appartenait avait décidé de la disparition progressive de demie part fiscale des veuves. Ce qui leur permettait de ne pas voir leurs impôts augmenter brutalement du fait de la part fiscale du conjoint décédé.



"C'était une injustice. Et ça a été perçu comme tel. C'est un amendement sénatorial et le gouvernement à l'époque n'avait pas voulu s'y opposer, pensant que ça faisait des économies", justifie l'ancien ministre du Travail.