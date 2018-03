publié le 10/03/2018 à 16:25

Depuis six mois, elle réalisait son rêve d'étudier la littérature en France. Leana Bonilla Cruz, une Nicaraguayenne de 19 ans en échange à l’université Lyon II, est décédée le 23 février des suites d'une otite, révèle ce samedi 10 mars le quotidien Le Progrès. Sa souffrance aux oreilles a dégénéré en abcès cérébral, malgré deux visites aux urgences de l'Hôpital Édouard Herriot, à Lyon, les 9 et 12 février. Cet abcès a provoqué une hypertension intracrânienne et conduit au décès de Leana.



Carolina, sa mère, est abattue. Elle dénonce "une erreur médicale" et porte plainte contre l’hôpital Édouard-Herriot pour “homicide involontaire”. Transportée deux jours plus tôt par les pompiers dans un état critique à l’hôpital Édouard-Herriot (HEH) de Lyon, la jeune femme était en état de mort cérébrale, fait savoir Le Progrès.

"Les médecins n’ont pas pris le temps de diagnostiquer correctement le mal dont souffrait ma fille, déplore Carolina Cruz. Ils n’ont pas pu prendre en compte ses symptômes, n’ont pas su voir le caractère urgent de la situation, disant à ma fille qu’une otite n’était pas une urgence", poursuit-elle. Ses accusations s'accompagnent de témoignages des amis de Leana qui l’ont accompagnée aux urgences et qui selon elle "n’ont pas été pris au sérieux"

Leana "était très faible, elle avait des maux de tête, vomissait… mais on ne les a pas écoutés car ils étaient jeunes, déplore la mère auprès du Progrès. Ses amis ont insisté, mais les médecins n’aiment pas être contredits… pourtant c’est le patient qui sait ce qu’il sent. Il faut qu’ils écoutent ! Ça n’aurait pas dû arriver. Je ne veux pas qu’elle meure comme cela sans que son histoire soit connue", explique Carolina Cruz.



Cette dernière prévoit "d'engager une procédure civile" fait savoir le quotidien, l’affaire ayant peu de chances d'être traitée au pénal. Pour Karim Tazarourte, chef du service des urgences de l’hôpital, il n'y a eu aucun dysfonctionnement.