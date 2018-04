publié le 10/04/2018 à 06:13

Ces compteurs étaient sensés nous faire faire des économies, en nous permettant de mieux suivre notre consommation et de faire attention. "C'est faux", disent ces avocats. Même la Cour des comptes a estimé que, pour le consommateur, ça n'avait pas grand intérêt pour l'instant.



Pour la Cour, c'est surtout Énedis, le gestionnaire du réseau, qui va gagner de l'argent. Il va faire des économies de personnel. Car grâce au compteur, les relevés se font à distance. Il va pouvoir aussi mieux connaître les pics de consommation et adapter la production électrique.

Donc le compteur Linky est intelligent pour celui qui les installe, et beaucoup moins pour les usagers. Il ne permet pas, par exemple, d'avoir sa consommation en temps réel. C'est celle de la veille qui s'affiche. De plus, elle est indiquée en kilowatt/heure et pas en euros, ce qui aurait été plus parlant.

Autre question : les ondes et les risques pour la santé. Car Linky envoie des informations grâce à des ondes. Il y a déjà eu deux avis de l'Agence de sécurité sanitaire, très clairs. Ces ondes ne sont pas plus dangereuses que celles d'un four à micro-ondes ou d'un téléphone portable. Mais Corinne Lepage, l'ancienne ministre, aimerait en être vraiment certaine.



Elle estime qu'il faudrait plus d'études, plus précises. Elle va demander à la justice en référé au mois de juin qu'Énedis arrête d'installer les compteurs (il en reste 20 millions à déployer), et surtout que les gens qui n'en veulent pas puissent avoir le droit de le refuser.