et Loïc Farge

publié le 28/12/2016 à 06:56

Ils ont longtemps mangé des vaches. Donc pourquoi pas des mouches ? En fait, les poissons ont besoin de protéines. Jusque dans les années 90, on leur donnait des farines animales faites avec les restes de carcasses de bovins ou de porcs. Quand la vache est devenue folle, ça a été interdit. L'autre solution, c'est de les nourrir avec des petits poissons sauvages. Mais ça vide les océans, on en pèche trop. Donc pourquoi pas des insectes ? C'est facile a élever.



Il y a déjà trois usines en France qui ressemblent à des grands hangars remplis de bacs, chauffés et humides, où sont élevés des vers de farine, des petits scarabées ou des mouches. Ils sont nourris avec des restes de récoltes de céréales. Pour l'instant, ces farines sont autorisées dans l'alimentation des animaux de compagnies. Bruxelles a proposé que ce soit le cas aussi pour les poissons en juillet prochain.

La France, leader européenne de la production d'insectes

L'étape suivante, ce sera le bétail : vaches, cochons et volailles. Et pourquoi pas un jour les humains ? On mange bien déjà des insectes en Asie ou en Afrique. C'est une solution très sérieuse préconisée par les Nations Unies pour lutter contre la faim. Car dans les insectes, il y a 70% de protéines. C'est plutôt bio comme ingrédient : ils sont élevés sans produits chimiques.

Le problème aujourd'hui, c'est le coût. C'est encore assez cher à produire. Mais à l'échelle industrielle, les prix devraient baisser. À Libourne va être construite l'année prochaine une immense usine : une ferme pour élever des petits scarabées. Une vingtaine d'emplois vont être créés. La France est devenue leader en Europe de la production d'insectes.