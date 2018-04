Le journal de 6h30 - Emmanuel Macron reste ferme sur la CSG

publié le 16/04/2018 à 07:41

On peut dire qu'Emmanuel Macron a pris son temps. Le chef de l'État s'est exprimé dimanche 15 avril pendant plus de deux heures et demi pour marquer sa première année à l'Élysée, sur BFM TV.



Parfois très brouillonne, cette interview s'est révélée peu surprenante sur le fond. Le président dit entendre et respecter les mécontentements qui agitent la France mais compte maintenir le cap de ses projets de réforme.

Bien que les échanges avec Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel aient été mordants, Emmanuel Macron n'a fait aucune concession politique. Un seul exemple avec CSG, prélèvement obligatoire qui participe au financement de la sécurité sociale. Mesure très polémique, le président assume pleinement l'effort demandé aux seniors.

À écouter également dans ce journal

Syrie - Alors qu'Emmanuel Macron estime que les frappes punitives occidentales étaient légitimes, un débat sans vote aura lieu lundi 16 avril dans l'après-midi à l'Assemblée Nationale.



Santé - Le chef de l'État a laissé entendre que la création d'une deuxième journée de solidarité pour financer la dépendance serait envisageable. la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn avait déjà évoqué cette possibilité le 13 avril.



Football - Le PSG a été sacré champion de France à l'issue d'un match exceptionnel face à Monaco (7-1).