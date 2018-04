Les "emplois francs", une solution pour les quartiers ?

publié le 09/04/2018 à 08:10

Le gouvernement lance ce lundi 9 avril ce qu'il appelle les "emplois francs". C'est un nouveau contrat aidé qui vise les habitants des quartiers défavorisés, pour leur permettre de trouver un travail.



Muriel Pénicaud, la ministre du travail, sera en Seine-Saint-Denis pour inaugurer cette formule, pour l'instant expérimentale et testée en banlieue parisienne (dans le Val-d'Oise et l'Essonne), à Angers et à Roubaix, Tourcoing et Marseille, avant d'être étendue si elle est probante.

Le gouvernement en attend beaucoup. Parce que jusqu'ici, la politique dite de la Ville et la politique de l'emploi destinée aux chômeurs des quartiers n'ont pas produit de résultats suffisants.



Cela fait longtemps qu'on pratique pourtant ces actions en faveur des banlieues. Cela date en fait d'il y a quarante ans : les premières mesures sont à mettre au crédit du gouvernement Barre, en 1977. Ce n'est qu'en 1990 qu'on a créé un ministère de la Ville, après les émeutes de Vaux-en-Velin.

Une subvention importante

Au fil du temps, on a créé différents instruments et d'innombrables sigles (les ZEP, les ZUS, les ZRU, les ZFU...). Mais la situation n'a fait que se dégrader. Avec un taux de pauvreté deux à trois fois supérieur à celui de la France en moyenne, un taux de chômage 2,5 fois supérieur et une population active plus jeune et moins qualifiée que la moyenne du pays.



Avec ces nouveaux "emplois francs", il s'agit de donner une subvention importante (5.000 euros par an pendant trois années) à tout employeur qui embauche un habitant des quartiers en difficulté au chômage. La subvention est un peu inférieure pour un CDD. Mais cela fait plus que compenser les charges sociales au niveau du Smic.