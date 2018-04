Emploi : le ciel s'éclaircit enfin pour les Bac+5

publié le 05/04/2018 à 10:05

L'Apec s'est intéressée aux Bac+5, issus des propos 2016. Ils profitent pleinement de la reprise. Leur taux d'insertion sur le marché du travail, un an après leur diplôme, est de 94%. Ces perspectives devraient être encore plus favorables cette année. Pour les nouveaux postulants (ceux de la promo 2017), les entreprises prévoient de recruter 50.000 débutants en CDI et statut cadre dans les mois qui viennent.



Sans surprise, les mieux loties sont les filières scientifiques, techniques et aussi celles concernant la santé. Pour les détenteurs d'un Master 2, les chances de trouver un job sont supérieures à 95%. Avec même des tensions qui leur sont très favorables pour tous ceux qui ont un parchemin dans les spécialités liées aux nouvelles technologies.

C'est quand même moins le cas pour les lettres, les langues et les arts. Même si leur situation générale s'améliore, 90% des diplômés ont un job douze mois après leur diplôme. Ces filières ouvrent moins d'opportunités, et surtout des conditions contractuelles et salariales qui sont moins favorables. C'est là que se trouve la majorité des 25% de diplômés qui considèrent leur emploi comme un job alimentaire.