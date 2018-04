publié le 05/04/2018 à 08:28

Le gouvernement va annoncer jeudi 5 avril le financement de 10.000 formations dédiées aux métiers du numérique. Le secteur du numérique est en plein essor en France et dans le monde, est celui qui recrute le plus.



Développeur, chef de projet web, community manager, data scientist... ces profils sont de plus en plus convoités par les entreprises. Pourtant, le secteur a du mal à embaucher.

Pour permettre les embauches, le gouvernement va donc donner un coup de pouce aux formations dans le secteur.