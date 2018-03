Les communes ont-elles sur-utilisé les emplois aidés ?

publié le 30/03/2018 à 07:24

Cela gronde sur la disparition de la taxe d'habitation, mais aussi sur la suppression des emplois aidés. Vous le savez : 457.000 en 2016, 320.000 en 2017, et encore moins l'année prochaine.



Notre partenaire Capital prend cet exemple qui prouve que les emplois aidés, ça sert bien à faire des économies dans les budgets municipaux, et que c'est l'État qui paie à la place de la ville. À Bruay-La-Buissière, dans le Pas-de-Calais, 17 des 30 agents du service propreté étaient jusqu'en août dernier des contrats aidés, à 680 euros par mois pour 20 heures de travail par semaine, payés donc à 70% par l'État. Est-ce à l'État de rémunérer ceux qui nettoient les rues de votre commune ? Non, clairement non.

Toucher à ces emplois met vraiment les élus en colère. Et ils ont raison, le changement a été brutal. "Sous François Hollande, les préfets nous appelaient pour nous engueuler parce qu'on n'embauchait pas assez de contrats aidés, parce qu'il fallait faire absolument baisser les statistiques du chômage, on nous menaçait même de nous couper les vivres si on ne le faisait pas", témoigne un élu. "Et maintenant, on nous dit : 'Dépêche-toi de t'en débarrasser !'".

Des ordres et des contre-ordres avec une méthode qui a du mal à passer. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, les préfets sont en train de prévenir les maires et les présidents des collectivités. Pour obtenir un contrat aidé, il faudra d'abord s'engager à faire progresser le salarié en compétences, il faudra le former.



C'est le nouveau dispositif vendu par le gouvernement pour viser la qualité et faire en sorte que six mois après la fin de son contrat aidé, le jeune ou la personne en difficulté ne se retrouve pas sans rien.