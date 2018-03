et Loïc Farge

publié le 22/03/2018 à 06:40

Il faut vérifier régulièrement ses robinets ou sa chasse d'eau. Car selon une étude publiée jeudi 22 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, une famille sur trois en France a au moins un robinet qui fuit. C'est HomeServe, une société de conseil experte dans les services pour la maison, qui a fait cette étude.



La majorité du temps, ça ne se voit pas de façon évidente. C'est du goutte-à-goutte, qui peut coûter vraiment cher. Pour un robinet, vous pouvez gaspiller 100 litres d'eau par jour. Sur un an, ça fait 150 euros en moyenne. Pire : une chasse d'eau peut faire perdre 600 litres par jour (800 euros par an).

Donc soyez vigilants. C'est une question de coût, mais aussi de préservation de la ressource. Avant, quand on parlait de manque d'eau et de sécheresse, c'était surtout dans les pays en voie de développement.

Là-bas, la situation est toujours critique, car près d'un milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l’eau potable sur la planète. Et l'eau contaminé tue 5.000 personnes par jour.

Des restrictions à venir dans plusieurs régions

Mais dans nos pays occidentaux, l'eau devient aussi une ressource précieuse, avec de plus en plus de sécheresses. Cet hiver, le nappes se sont bien rechargées. Mais pas partout.



Dans certaines régions, elles sont moins remplies que d'habitude. Dans la région PACA, la vallée du Rhône et la plaine du Roussillon, il risque d'y avoir des restrictions dans les semaines qui viennent.