publié le 21/03/2018 à 06:14

Vingt-et-une entreprises françaises importent régulièrement du bois coupé illégalement, et donc contribuent à faire disparaître l'Amazonie.



Il s'agit du bois d'ipé, un grand arbre très robuste. Il résiste aux insectes, à l'humidité, au soleil. On en fait en France des terrasses extérieures, des parquets ou des meubles. Au Brésil, couper ces arbres est autorisé mais dans certaines zones précises, où on en replante.

Greenpeace a épluché plus de 500 certificats d'exploitation. L'association a constaté des fraudes. Les volumes de bois déclarés ne correspondent pas aux surfaces. Cela veut dire que des forestiers, en Amazonie, vont le chercher dans la forêt protégée, là où c'est interdit. Ensuite, ils le vendent à de compagnies occidentales.

Les entreprises françaises disent qu'elles ont examiné les permis d'exploitation et qu'ils avaient l'air conformes. Greenpeace, en refaisant le calcul, a facilement découvert que les coupes de ces arbres magnifiques sont parfois dix fois supérieures à ce qu'elle devraient être.

L'Amazonie en grand danger

Cela fait que la France, après les États-Unis, est le deuxième pays au monde qui importe les plus gros volumes de ce bois illégal et qui contribue à la déforestation en Amazonie. Greenpeace demande au gouvernement de faire le ménage et d'être plus rigoureux dans les contrôles.



Car cette forêt, qui capte le carbone et régule le climat, est déjà en grand danger. L'ancien président brésilien Lula avait réussi à freiner la déforestation, mais elle a repris de plus belle : 20% a déjà été détruit. En vingt ans, l'équivalent de la surface de la France a disparu.