publié le 11/06/2018 à 08:54

"Crucifions les laïcards comme à Golgotha", "j'mets des fatwas sur la tête des cons". Le rappeur Medine est connu pour ses textes sans filtre. Sa chanson, Don't Laïk, sortie en 2015, une semaine avant la tuerie de Charlie Hebdo est aujourd’hui au cœur d’une vive polémique. Elle pourrait être jouée au Bataclan, là où 90 personnes ont été tuées par un commando islamiste le 13 novembre 2015. En effet, deux concerts de Médine y sont prévus en octobre 2018.





Face à cette situation, des élus de droite et d'extrême droite, ainsi que les familles de victimes réclament l'annulation de ces deux dates. Mais les dernières refusent néanmoins toute récupération politique. "Il y a au minimum une maladresse à cette programmation. C’est la raison pour laquelle, la salle qui est attentive à nos réactions et qui est assez proche des associations, examine aujourd’hui la situation", commente au micro de RTL, Philippe Duperron, le président de l'association 13onze15 Fraternité et vérité.

"L’association, comme ça a toujours été le cas, regrette la récupération politique qui est faite de ce type d’annonce et regrette aussi que certaines tendances de la politique ne se soient pas du tout exprimées alors que c’est largement le cas de l’extrême droite et des républicains", termine-t-il.

À écouter également dans ce journal :

- Les trois millions de Français qui bénéficient d’un crédit d’impôt lié aux services à domicile ou à la garde d’enfant vont toucher un acompte de 30 % de la part des finances publiques au 1 janvier 2019, grâce au prélèvement à la source.



- Nordahl Lelandais a-t-il fait d'autres victimes ? La gendarmerie lance deux appels à témoins ce lundi 11 juin. Deux appels pour deux affaires de disparition dans la Drôme : celle de Nelly Balmain, 29 ans en 2011 et celle d'Eric Foray en 2016. Cet homme de 47 ans était parti faire des courses à Chatuzange-Le-Goubet le 16 septembre 2016. Il n'a jamais été retrouvé.





- À Tours, 1.300 étudiants en médecine repassent ce lundi une épreuve d'anglais. Tout cela à cause d'une copie perdue lors de l'examen le 24 mai. Du stress en plus et un sacré casse-tête pour ceux qui avaient pris le large une fois le concours terminé.