publié le 29/12/2017 à 08:36

Emmanuel Macron a-t-il tenu sa promesse ? En juillet dernier, le président de la République déclarait, dans le Loiret, que "La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des hommes et des femmes dans les rues, dans les bois ou perdus". À deux jours de l'échéance, on est encore bien loin de l'objectif.



Rien que pour le mois de novembre, le 115 recense 50.000 demandes d'hébergement d'urgence dans les trois plus grosses agglomérations françaises. Le nombre de sans-abri en France est quatre fois plus important, avec près de 200.000 personnes en tout. Ce sont majoritairement des hommes seuls, auxquels s'ajoutent de plus en plus de familles, notamment des familles de migrants, en situation irrégulière ou en situation de demande d'asile.

Ce sont ces familles qu'Emmanuel Macron visait dans son discours en juillet, dit la majorité. Là aussi, l'objectif est manqué, malgré le démantèlement de la jungle, ils sont encore plusieurs centaines à la rue, à Calais, à Paris, ou dans la vallée de la Roya. Plusieurs milliers en tout, donc, sur le territoire français.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron ne devrait pas déroger à la tradition des vœux présidentiels et donnera une allocution télévisée dimanche 31 décembre.



- Grosse affluence dans les gares pour ce nouveau week-end de trois jours. La SNCF aura transporté 5 millions de personnes pendant ces vacances d'hiver, avec plus ou moins de réussite. Guillaume Pépy est convoqué par la ministre des Transports Élisabeth Borne le 8 janvier prochain.



- C'est une première en France : la justice a ouvert une enquête préliminaire pour obsolescence programmée contre le fabriquant d'imprimantes Epson.



- L'homme de 68 ans qui a pris l'autoroute A6 en contre-sens était dans l'incapacité totale de conduire, avec 1,9 grammes d'alcool dans le sang.



- Deux projets d'attentat ont sans doute été déjoués avec l'arrestation d'un homme de 21 ans et d'une femme de 19 ans, qui n'ont aucun lien entre eux.



- Le virus de la grippe a envahi tout le pays, sauf la Corse. Il s'attaque cette année à des personnes plus jeunes que d'habitude.



- Deux incendies dramatiques ont eu lieu cette nuit à Bombay, en Inde et à New York, aux États-Unis. Ils ont fait respectivement 15 et 12 morts, selon de premiers bilans.



- Les États-Unis figés par une vague de froid avec des températures jusqu'à -40 degrés. "On pourrait utiliser un peu de ce bon réchauffement climatique dont notre pays s'apprêtait à se protéger contre plusieurs millions de dollars" a tweeté Donald Trump, provoquant la colère des scientifiques et des démocrates.



- George Weah est le nouveau président du Liberia. Il a été élu avec plus de 61% des voix.