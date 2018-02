publié le 28/02/2018 à 18:41

Il évalue le nombre de ses victimes à une quarantaine. Le violeur en série présumé, interpellé lundi dans le nord est passé aux aveux. Cet homme de 56 ans, père de famille, très impliqué dans la vie associative à Pont-sur-Sambre, près de Maubeuge, a été trahi par son ADN après une agression en Belgique, la semaine dernière. Devant les enquêteurs, il a reconnu les faits et parle d'une quarantaine de victimes, parfois mineures.



Avant son placement en détention provisoire, celui que l'on a surnommé le violeur de la Sambre a été entendu par le juge des libertés. Il a été très loquace devant les enquêteurs. "Globalement, cette personne reconnait les faits qui lui sont reprochés et affirme qu'elle agissait sous le coup de pulsions", a indiqué le procureur de Valenciennes, Jean-Philippe Vicentini.

