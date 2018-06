La Société générale va rembourser le Trésor public de 250 millions d'euros

et AFP

publié le 06/06/2018 à 17:39

La Société générale met la main au porte-monnaie. La banque française a accepté de verser 250 millions d'euros au Trésor public, soit à l'État français. C'est le parquet financier qui l'a annoncé dans un communiqué publié mardi 5 juin dans la soirée. Une amende qui lui permet ainsi de mettre fin aux poursuites concernant ses relations litigieuses avec le fonds souverain libyen LIA (Libyan Investment Authority).



Le 24 mai dernier, la banque tenue par Frédéric Oudéa a signé la convention judiciaire d'intérêt public, et donc accepté de payer. Mais elle a aussi signer pour "faire évaluer par l'Agence française anticorruption (AFA), pendant deux années, la qualité et l'effectivité des mesures de prévention de la corruption qu'elle a mises en oeuvre depuis 2014", précise le communiqué.

La Société générale sort la tête de deux litiges aux États-Unis et en France. Au total, elle a accepté de verser 1,15 milliard d'euros. Le parquet financier remercie dans son communiqué la Justice et les enquêteurs américains "de leur confiance et de leur coopération", après avoir mené l'enquête.