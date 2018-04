Le journal de 12h30 : les fraudes aux prestations sociales en hausse

et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/04/2018 à 13:21

Les fraudes aux prestations sociales en nette hausse en France l'année dernière. Ainsi, 45.000 personnes ont voulu tromper leur Caisse d'allocations familiales (CAF), pour un montant global de 300 millions d'euros. Des fraudeurs qui touchent volontairement de l'argent auquel il n'avait pas le doit, et ce de manière répétée.



Le montant moyen d'une fraude se monte à 6.455 euros, avec en tête des prestations fraudées les minimas sociaux, qui représentent les deux tiers des fraudes, et particulièrement le RSA. Dans la majeure partie des cas, la fraude consiste en une omission de déclarer des revenus réels, ou de fausses déclarations.

"La fraude classique c'est qu'on va masquer une petite somme d'argent chaque mois dans les déclaration trimestrielle de RSA par exemple. In fine ce sera qualifié de fraude", explique à RTL la responsable de la lutte contre la fraude à la CAF. Néanmoins, passer entre les mailles des filets est de plus en plus compliqué.

Un allocataire sur deux ont été contrôlés, pour 35 millions de contrôles en tout. Si un premier rappel à l'ordre sert de sanction, des pénalités peuvent intervenir, voire des poursuites pénales. Les fraudeurs restent néanmoins ultra-minoritaires, et représentent 0,36% des allocataires.

