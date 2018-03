Un rapport de la majorité envisagerait de supprimer le quotient familial

publié le 20/03/2018 à 07:12

La politique familiale est un sujet explosif. Selon nos confrères de L'Opinion (daté du mardi 20 mars). Un projet de rapport sur les allocations familiales, censé être présenté mercredi 21 mars à l'Assemblée nationale, propose, pour plus de simplicité, de les "fusionner" avec le quotient familial, qui disparaîtrait en tant que tel.



Dit autrement, les près de 8 millions de foyers avec enfants à charge verraient leur baisse de l'impôt sur le revenu remplacée par une allocation. Cette dernière serait bien sûr moins importante pour les plus aisés d'entre eux, et plus importante pour les plus modestes.

Le hic, c'est que l'un des deux rapporteurs, membre des Républicains, est contre cette idée. Il s'appelle Gilles Lurton. Lundi 19 mars encore avec Guillaume Chiche, son homologue de La République En Marche cherchait un accord. Il envisagerait, en accord avec son groupe, de renoncer à signer le rapport, de façon à empêcher qu'il soit rendu public par la commission des Affaires sociales.

Il faut dire que l'on touche là à un véritable totem pour la droite. Surtout à l'ère Wauquiez, où elle prétend plus que jamais défendre les classes moyennes. On ne connaît pas pour l'heure précisément les intentions de l'exécutif en matière de politique familiale. Le rapport n'est censé être qu'un "état des lieux" de la politique familiale à destination des députés.