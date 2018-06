Le journal de 12h30 : l’origine de la panne trouvée à Saint-Lazare

publié le 13/06/2018 à 13:19

C'est une pièce datant de 1966 qui télécommande une alimentation électrique qui a paralysé le trafic à la Gare Saint Lazare à Paris ce mercredi 13 juin dans la matinée.



Mari 12 juin, c'était les inondations qui avaient renversé une rame de RER B. Ce matin, la région parisienne s'est retrouvée confrontée à une panne électrique à la gare Saint Lazare, un rail cassé sur le RER A, des branches tombées sur la voie du RER C... Le RER B, quant à lui, était saturé à cause de la fameuse panne de signalisation. Elle est en cours de réparation

Le trafic a repris au compte-goutte en fin de matinée après 8 heures d'interruption. Du côté du RER A, le trafic est redevenu normal mais les nerfs des usagers sont à rude épreuve.

À écouter également dans ce journal

Météo : 13 départements sont toujours en vigilance Orange. 600 interventions des pompiers ont eu lieu dans les Pyrénées-Atlantiques qui devraient essuyer encore des trombes d'eau aujourd'hui. Le Béarn a été durement touché. Notamment Salisse, une petite station thermale entre Pau et Bayonne où l'eau est montée jusqu'à 1m70 cette nuit. 65% de la commune a les pieds dans l'eau et il a fallu évacuer 25 personnes.



Politique : Emmanuel Macron s’exprime en ce moment à Montpellier. Il est l'invité du 42e congrès de la Mutualité. Et il doit faire des annonces sur le fameux "Reste à Charge zéro", concernant les soins dentaires, l'optique et les appareils auditifs. Il veut montrer qu'il mène aussi une politique sociale, tout en marquant sa fermeté sur les aides. Et c'est bien délibérément que l'Elysée a mis en ligne hier soir cette conversation cash entre le président et ses collaborateurs.



International : le sort des migrants de l'Aquarius tourne à l'incident diplomatique entre la France et l'Italie. L'ambassadeur de France à Rome a été convoqué au ministère des Affaires Etrangères. Emmanuel Macron avait dénoncé "la part de cynisme et d'irresponsabilité des Italiens". Ces derniers avaient rétorqué que "l'Italie n'avait pas à recevoir de leçons hypocrites de pays ayant préféré détourner la tête". Quoiqu'il en soit, le navire a mis le cap sur Valence en Espagne.