Le cirque Pinder en liquidation judiciaire

publié le 07/05/2018 à 03:50

Le cirque Pinder fait la grimace. Sa société d’exploitation, Promogil a été placée en liquidation judiciaire le 2 dernier mai par le tribunal de commerce de Créteil, selon des informations de Ouest-France.



"C’est moi qui en ai fait la demande", a expliqué le propriétaire du cirque Pinder, Gilbert Edelstein, au quotidien régional. "En mars et avril, notre chiffre d’affaires a baissé de plus de 60¿%". Les spectacles du cirques prévus ce mois de mai à Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand ont été annulés et aucun autre n’est programmé.



La première cause de la baisse de fréquentation du cirque, selon Gilbert Edelstein, c'est la crise économique. Pour un prix de 13¿€ à 45¿€ la place en 2017, de nombreuses personnes qui venaient ne peuvent plus se le permettre. "On va au cirque en famille, ça coûte de l’argent", confie-t-il à Ouest-France.

D'après lui la peur suscitée par les attentats, la semaine de 4,5 jours à l'école primaire et les nombreuses critiques contre la présence d'animaux dans les cirques participent aussi à cette chute de la fréquentation. "En trois ans, on est passé de 450.000 spectateurs scolaires par an à 100.000". Entre 2014 et 2016, le chiffre d’affaires est tombé de plus de 7 millions d’euros à moins de 6 millions rappelle Ouest-France.



Si le cirque traverse une crise, "Pinder n'est pas mort" et devrait voir son activité muer en un parc d'attractions, "Pinderland", selon Gilbert Edelstein.