publié le 17/04/2018 à 10:06

À l'occasion de la sortie de son livre Les leçons du pouvoir, François Hollande fait le tour des médias. Une présence presque quotidienne depuis la semaine dernière. L'ancien président de la République poursuit sa tournée médiatique.



Le voici invité vedette de l'émission Couillon de Culture, présentée par Patrick Sébastien. "Salut à toutes et salut à tous. Place à mon émission culturelle, et dans 'culturelle' il ne faut jamais oublier qu'il y a 'turelle', ah ah !", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra.

"Et puisqu'on parle bouquins, je me devais d'inviter un nouveau venu sur la scène littéraire : François Hollande. Salut mon Fanfan !", lance-t-il. "Bonjour, Patrick Sabatier !", lui répond l'ancien chef de l'État, lui aussi imité par l'humoriste. "Ah, il est con mon Fanfan ! Putain je l'adore...", réplique Patrick Sébastien.



On dégage Hollande par la porte, il revient par la fenêtre ! Guy Bedos imité par Laurent Gerra Partager la citation





"Avec nous aujourd'hui, que des mecs et des meufs qu'en ont dans la pastèque et qui savent lire des livres sans image : Alain Finkielkraut (monsieur Finkielkraut !), Christine Angot et Guy Bedos. Vas-y mon Guy, t'en penses quoi du bouquin à Fanfan ?", demande l'animateur.



"J'en peux plus, j'en peux plus de Hollande, et pourtant je suis de gauche. Celui-là, on le dégage par la porte, il revient par la fenêtre !", tonne l'artiste, imité à son tour par Laurent Gerra. "Mais euh, je... Noooon !", ose François Hollande.



"Excuse-moi de te le dire François, mais si ! La preuve : après avoir ruiné la France, tu ruines l'audience du JT de France 2 qui n'avait pas besoin de ça. Tu es un chat noir, et c'est pas seulement à cause de ta teinture François !", insiste son contradicteur.