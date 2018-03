et Jade

On ne parle que de cela depuis quelques jours. Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans l'enquête sur le financement libyen de sa campagne de 2007.



Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'on l'a vu très combatif et déterminé jeudi 22 mars au JT de 20 Heures de TF1, l'ancien président, imité par Laurent Gerra, répond : "En effet, si les pignoufs de Mediapart y croivent que je vais me laisser calomnier, ils se mettent le doigt dans l'oeil. Je suis aussi combatif qu'un candidat de Koh-Lanta, sauf que moi c'est Sarko-Lanta !".

"Et même si j'ai perdu l’immunité, je gagnerai à la fin, je vous le dis", avertit l''ex-chef de l'État. Comment compte-t-il s'y prendre ? "L'essentiel, c'est de voir la valise de billets à Kadhafi à moitié plein... Pardon, le verre à moitié plein ! Ma langue a fourché", explique-t-il.

"J'ai, dans ma défense, beaucoup d'éléments solides", assure encore Nicolas Sarkozy, toujours imité par l'humoriste. "Certes, mais les experts estiment malgré tout que vous encourez jusqu'à dix ans de prison", lui fait remarquer Mademoiselle Jade.



"Regardez-moi dans les yeux ! Maintenant, répondez-moi franchement : est-ce que j'ai une tête à ramasser les savonnettes dans les douches de la prison de la Santé ?". Son interlocutrice concède que non. "Eh ben voilà, donc faisez-moi confiance, je vais me battre !".