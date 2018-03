et Jade

publié le 22/03/2018 à 10:21

"Whoooo, yeaaaah !" C'est Dick Rivers, imité par Laurent Gerra, qui fait son apparition à RTL jeudi 22 mars. "Bonjour Dick, qu'est-ce qui vous amène ?", lui demande Mademoiselle Jade.



"Je suis redevenu 'in' grâce à Julien Doré !", confie-t-il. "C'est vrai que votre duo avec Julien Doré sur une reprise de la chanson Africa rencontre un joli succès", concède son interlocutrice. "Grâce à Julien Doré, j'ai retrouvé la banane. Yeaaah ! Avec Juju, on va reprendre d'autres chansons du répertoire de la grande chanson française, yeaaaah !", lance-t-il.

"Oui enfin Africa de Rose Laurence, ce n'est pas non plus une grande chanson du répertoire de la chanson française !", ose Mademoiselle Jade. "Justement avec Julien Doré, on va monter en gamme. Écoute ça, lolita !", tonne Dick Rivers, toujours imité par l'humoriste. Il chante :

Ah quest-ce qu'on est serré au fond de cette boîte

Chantent les sardines, chantent les sardines... Yeaaaah !

"Ah parce que vous pensez que Patrick Sébastien, c'est haut de gamme ?", l'interroge Mademoiselle Jade. "Avec Julien Doré, on va aussi reprendre de grands textes. Écoute ça, lolita !", dit le chanteur, qui chante :

Trilipimpon sur le chihuahua

Trilipimpon avec la tête avec les bras

Tirlipimpon un coup en l'air, un coup en bas

Touche mes castagnettes, moi je touche à tes ananas. Yeaaah !