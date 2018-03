publié le 21/03/2018 à 09:47

Une application va permettre aux collégiens de réviser leur brevet grâce rap. Des titres de rap qui déclinent les notions nécessaires au brevet : la géographie, les fractions ou encore le subjonctif. De quoi faire plaisir à notre ami rappeur MC Bâtard.



"Wesh, c'est trop d'la balle, ton appli ! Grâce à elle, je vais pouvoir passer mon brevet des collégiens", s'exclame le musicien imaginaire, imité par Laurent Gerra. "Oui enfin c'est réservé justement aux collégiens âgés de 14 ans, et il me semble, MC, que vous avez un peu plus de 14 ans", lui fait remarquer Mademoiselle Jade.

"Et le redoublement, tu connais ap ? Vu qu'y a plus de latin, à cause de Ninja Valaut Bécassine, moi, je vais prendre Booba première langue en option. Et grâce à Trône, j'vais déchirer sa mère au brevet des collégiens !", avertit MC Bâtard.

B2O, c'est un poète, comme Rambo, Corbeau et Femme Fontaine MC Bâtard imité par Laurent Gerra





"Vous faites référence au dernier album du rappeur Booba, qui s'appelle Trône ?", demande son interlocutrice. " Ouais, Booba ! Il est sur le trône, mais il fait pas caca parce que sa sic-mu, c'est pas d'la merde ! Tu vois, là, j'ai fait une allergie. Ça me servira pour mon brevet des collégiens !", répond-il.



"Vous voulez dire plutôt une allégorie ?", corrige Mademoiselle Jade. "Z'y va, la meuf à RTL ! M'embrouille pas mon cerveau d'la télé ! B2O, c'est un poète, comme Rambo, Corbeau et Femme Fontaine", s'énerve le rappeur, toujours imité par l'humoriste.