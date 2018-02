publié le 15/02/2018 à 09:39

La découverte de la fille cachée de Claude François a inspiré à Patrick Sébastien une nouvelle version de l'émission Les Maternelles de France 5, avec pour invités uniquement des enfants de stars. Découvrons ensemble à quoi elle ressemble.



"Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro des Maternelles célébrités, avec aujourd'hui Kevin Finkielkrault, Boris Depardieu, Mattéo Bruel, Timothée Houellebecq et Clémentine Apathie. Ça va les enfants vous êtes bien ?", lance l'animateur imité par Laurent Gerra.

"Non je suis pas bien, nom de dieu ! Tu nous a servi du jus d'orange ! Tu veux nous tuer ou quoi ? On veut du jus de raisin, le genre qu'a fermenté quelques mois dans une cuve, si tu vois ce que je veux dire, fumier !", tempête Boris Depardieu.



"Oh putain je l'adore le petit Depardieu, tout le portrait de son père ! Mattéo Bruel je te vois qui lève le doigt, tu veux dire quelque chose ?", s'amuse le comédien. "Oui je voulais dire que si vous avez besoin d'une doublure de Gérard Depardieu, je peux le faire. Je peux tout faire. On n'est pas bien là, décontractés du gland, on bandera quand on aura envie de bander", répond l'enfant.



"Pas de doute, c'est bien le fils de son père ! Et le pétomane tu sais le faire aussi ?", lui demande Patrick Sébastien, toujours imité par l'humoriste. "Taisez-vouuuus !", éructe Kevin Finkielkrault. "Ah y'a Kevin Finkielkraut qui veut prendre la parole. Môssieur Kevin Finkielkraut ! Qu'est-ce que tu veux nous dire mon bonhomme ?", dit l'animateur.



"Monsieur Sébastien, mon jeune âge ne vous autorise pas à me parler comme à un demeuré. Je vous rappelle que j'ai eu mon agrégation de philosophie à l'âge de 8 ans, et suis donc habilité à débattre des grands sujets de société", lui dit Kevin Finkielkrault.