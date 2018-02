et Jade

C'est samedi 24 février que le Salon de l'Agriculture ouvrira ses portes au public. Il va y avoir beaucoup de monde à la Porte de Versailles, à Paris.



José Bové est-il séduit par cette nouvelle édition ? "Force est de constater que nos idées progressent quand même dans l'agriculture", concède l'eurodéputé, imité par Laurent Gerra. "Les respect de la terre, de l'air et de l'eau, c'est cela que vous voulez dire ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Ah non, ça c'est pas demain la veille que la FNSEA va s'y mettre !", répond-il.

"En revanche, on a bon espoir de faire obtenir un label rouge à mes crottes de chèvre de ma ferme de Montredon-sur-Larzac". Sauf qu'un tel label n'existe pas, se désole le pourfendeur de la malbouffe. "C'est bien pour ça qu'on voudrait le créer", assure-t-il.

"Je vous ai apporté une boîte sous forme de coffret-cadeau. Bon maintenant, soulevez le couvercle, enlevez le papier de soie et regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez ?", poursuit José Bové, toujours imité par l'humoriste.



"Euh dites-nous plutôt ce qu'on est censé voir !", ose Mademoiselle Jade. "Ben force est de constater que mes crottes sont bien lisses, bien brillantes, bien formées. On voit que ce n'est pas de la crotte de bique d'élevage intensif, toute molle, toute pâle et toute ovale !", vante l'ancien président de la Confédération paysanne.