publié le 01/05/2018 à 10:00

En ce jour du 1er mai, jour pourtant férié, une grande agitation règne à Nanterre au siège du Front national. Marine Le Pen toque à la porte de son père. "Entre ma fifille, entre !", l'invité Jean-Marie Le Pen, imité par Laurent Gerra.



"Alors mon papa, tu es prêt à venir défiler et à fleurir la statue de Jeanne d'Arc ?", lui demande la visiteuse, elle aussi imité par l'humoriste. "Non, je n'ai pas envie !", lui répond son père. Qui s'explique : "Autant que je sache, c'est le jour de la sainte Jeanne d'Arc, le 11 mai, que les vrais Français, les nationalistes, ont toujours eu coutume de défiler, et non le 1er mai, qui est une journée célébrée par les socialo-trotsko-communistes et leurs alliés rastaquouères !".

"Tais-toi mon papa ! Tais-toi, mon fort !", lance Marine Le Pen. "Si tu veux le savoir, j'ai la nostalgie des fêtes de Jeanne d'Arc de jadis, quand, l'air martial et déterminé, pour honorer notre sainte, défilaient les Camelots du roi, les Croix de feu, les Jeunesses patriotes et les membres de ligues", confie Jean-Marie Le Pen, toujours imité par Laurent Gerra.

"J'eusse aimé que tu relativisasse ton triomphalisme", lance-t-il à sa fille. "Je ne sais pas ce que font tes conseillers, comme ce maître Connard, Tartarin du Gard toujours coiffé comme un dessous de bras, ou ce Florian Philippot, qu'on ne vit jamais, aller savoir pourquoi ? - dans les cortèges anti-mariage pour biques et boucs et autres adeptes de la jaquette flottante", poursuit-il.