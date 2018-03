publié le 29/03/2018 à 09:57

David Hallyday se bat pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de son père, redoutant une mainmise artistique de la famille de Laeticia. Alors que tout le monde se demande ce que contient cet album mystère, nous avons récupéré les premiers titres tant attendus.



"Johnny Hallyday, l'album posthume bientôt disponible. Tiens, voilà du Boudou !, avec la chanson choc spécialement dédiée à Mamie Rock, Ô Mamie !", déclame Mademoiselle Jade. On peut entendre un extrait interprété par Johnny Hallyday, imité par Laurent Gerra :

"Ô Mamie, si tu savais,

Tout l'argent que j'ai laissé"

"Avec également la reprise bouleversante de Ô Mamie !", poursuit Mademoiselle Jade. Extrait :

"Ô Mamie,

Ô Mamie, Mamie Rock,

Ô Mamie Rock !

Ô Mamie, Mamie !"

"Johnny, l'album posthume, inclus la chanson hommage à la famille de Laeticia. Avec le tube de l'été : La Boudou Doudou", promeut encore Mademoiselle Jade. Extrait :

"La Boudou Doudou,

Prends l'héritage et passe-moi le blé !La Boudou Doudou,Prends l'héritage et passe-moi le blé !"



"Johnny Hallyday, l'album posthume bientôt dans tous les bacs et sur toutes les ondes. Et en bonus track, la chanson phare de l'album enregistré à Nashville", dit encore Mademoiselle Jade. Extrait :

"Tiens, voilà du Boudou !

Voilà du Boudou !

Oui voilà du Boudou !"