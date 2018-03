SNCF : "L'emploi à vie devrait être la normalité", dit Martinez sur RTL

publié le 12/03/2018 à 08:38

Un blocage du pays est-il à attendre ? Alors que le gouvernement a affiché ses ambitions en matière de réforme de la SNCF, la gronde ne cesse de monter dans les rangs des syndicats. En première ligne ? Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Ce dernier a notamment envoyé un rapport de 70 pages à Édouard Philippe afin qu'une "vraie réforme" soit entreprise.



Et il espère bien être entendu alors qu'une réunion syndicale est prévue le 15 mars prochain afin de fixer la ligne de route de la contestation, avant une première journée d'action le 22 mars. "Nous attendons des nouvelles du Premier ministre. Il ne faut pas uniquement lire les rapports qui nous intéressent, il faut accepter la contradiction et nous souhaitons qu'il nous reçoive pour étudier le rapport", explique Philippe Martinez, invité de RTL.

"Quelqu'un qui prône le dialogue et la concertation, ça me paraîtrait une évidence qu'il reçoive la CGT et qu'il discute des propositions de la CGT, poursuit-il. Je me fie à ce qu'il dit, mais si ce n'est pas le cas, ça montrerait le vrai visage du gouvernement". Une telle position et une telle attitude remettrait en cause "l'idée même du dialogue et de l'écoute".

La normalité ce n'est pas d'être au chômage, c'est d'avoir un emploi Philippe Martinez Partager la citation





Outre la privatisation de la SNCF, les syndicats dénoncent ouvertement la remise en cause du statut de cheminot. "Pourquoi considérer que c'est à cause du statut qu'il y a des problèmes de trains en retard, de trains qui ne partent pas, de trains qui sont obligés de ralentir ? Le problème de la SNCF, c'est le manque d'investissements", critique-t-il.



Et si les Français sont majoritairement favorable à cette réforme, Philippe Martinez défend de son côté "l'emploi à vie". "Cela devrait être dans les mœurs. Nous considérons que la normalité ce n'est pas d'être au chômage, c'est d'avoir un emploi. Et les personnes souhaitant rester toute leur vie dans la même entreprise devraient pouvoir le faire. L'emploi à vie devrait être la normalité", lance-t-il défendant également un tel statut dans les entreprises privées.