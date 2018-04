La Halle "prend les clients pour des machines à sous", s'emporte une employée

publié le 03/04/2018 à 17:25

C'est une publicité dont l'enseigne "La Halle" se serait bien passée. Dans un e-mail envoyé mi-mars aux employés de l'entreprise de prêt-à-porter, le directeur commercial a donné cette consigne : ne plus signaler aux clients leurs droits à une remise de fidélité. C'est donc au client de s'en rendre compte, auquel cas il aura droit à ses avantages.



Cette pratique dénoncée par le syndicat Force Ouvrière (FO) a du mal à passer auprès des salariés, qui doivent en parallèle continuer à fidéliser le plus de clients possible. Pour Julie, employée de "La Halle aux Chaussures" près de Lille, cette demande de la direction "fait passer [les caissières] pour des incompétentes et les clients pour des machines à sous".

"On nous demande de faire des cartes fidélité, on fait des cartes fidélité. Ensuite, on nous demande de ne plus afficher les avantages alors que le client vient aussi pour cela", s'emporte-t-elle. Face à ces demandes contradictoires, la salariée a tranché : elle continue à appliquer automatiquement les réductions. "Par conscience professionnelle, [...] parce que c'est un droit que [les clients] ont", explique-t-elle.



L'enseigne bat sa coulpe

Pour couper court à la polémique, la filiale du groupe Vivarte a présenté ses excuses le 2 avril dans un communiqué diffusé sur Twitter et sur Facebook. L'enseigne plaide une "maladresse" dans sa communication sur son programme de fidélité. "Nous tenons à nous excuser auprès de nos clients qui n’auraient pu bénéficier de la remise prévue. Nous nous engageons à appliquer ces avantages en contactant par e-mail tous les clients concernés", ajoute La Halle.

Suite à l’application inappropriée des avantages de notre programme de fidélité, nous tenons à nous excuser auprès de nos clients qui n’auraient pu bénéficier de la remise prévue. Nous nous engageons à appliquer ces avantages en contactant par e-mail tous les clients concernés. pic.twitter.com/UCASvXaSFQ — La Halle (@LaHalle) 2 avril 2018