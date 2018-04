publié le 17/04/2018 à 13:33

À quelques semaines de l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données personnelles et en plein scandale Facebook, l'initiative de l'administration fait désordre. Depuis le 11 avril, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) oblige les contribuables à visionner une vidéo présentant le fonctionnement du prélèvement à la source pour accéder au site impots.gouv, sur lequel ils peuvent effectuer l'ensemble de leurs démarches fiscales en ligne. Hébergé par YouTube, le clip expose les données de millions de Français aux pratiques de Google. Il a été visionné à plus de 4,5 millions de reprises au 17 avril.



Depuis près d'une semaine, les internautes doivent regarder la vidéo à chaque fois qu'ils souhaitent accéder à leur espace personnel, pour déclarer leurs revenus de l'année 2017 en ligne, par exemple. Pas la peine de rafraîchir sa page ou de redémarrer son navigateur. Jusqu'au 17 avril, il était impossible de passer le tuto gouvernemental sans le visionner pendant au moins soixante secondes. Depuis, il est possible d'accéder directement au site après seulement cinq secondes.

De nombreux internautes ont dénoncé un passage en force de l'administration fiscale. La direction générale des Finances publiques a défendu la démarche sur Twitter en expliquant que "quelques minutes d'attention pour une réforme d'envergure qui va concerner 37 millions de foyers fiscaux et plus de 3 millions d'entreprises" lui semblait "acceptable".

Google peut connaître votre régime fiscal

L'intention de Bercy de faire preuve de pédagogie auprès des citoyens est louable, alors que le fonctionnement du prélèvement à la source demeure flou pour une bonne partie d'entre-eux. Mais la méthode interroge. La direction générale des Finances publiques a choisi d'utiliser YouTube, filiale de Google, pour héberger sa vidéo. Or, pour chaque vidéo diffusée sur la plateforme, le géant américain collecte des données personnelles sur les internautes en déposant des cookies, des mouchards publicitaires, sur leurs ordinateurs.



La vidéo étant affichée par défaut, le service américain peut collecter les informations de navigation de millions de contribuables, qui n'auront jamais exprimé leur consentement, avec la bénédiction de l'administration. Google peut ainsi retracer leur parcours et connaître les sites qu'ils ont visité en amont et en aval de leur déclaration d'impôts. Si la personne est connectée à son compte Google, les informations sont associées aux données collectées par Gmail, son agenda ou son moteur de recherche. Google peut ainsi connaître votre régime fiscale si vous avez effectué des recherches en rapport à votre situation avant d'effectuer votre déclaration.



Comme le relève le site spécialisé Next INpact, Bercy aurait pu mettre en oeuvre des ressources internes pour diffuser ce contenu, mettre à contribution des plateformes françaises comme PeerTube, plus respectueuse de la vie privée des internautes ou, a minima, activer le mode de confidentialité avancé de YouTube qui permet de limiter l'exploitation des données. Le service de communication de Bercy a justifié le choix de YouTube en raison de "sa capacité à supporter un très grand nombre de connexions simultanées", indique Le Point.