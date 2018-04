publié le 11/04/2018 à 14:45

La déclaration de revenus peut devenir un véritable casse-tête, surtout lorsque l'on doit la remplir pour la première fois. Avant le prélèvement à la source qui sera mis en place dès le 1er janvier 2019, les contribuables doivent encore déclarer leurs revenus de l'année précédente. En 2018, vous serez donc imposés sur vos revenus de l'année 2017.



Si vous avez 18 ans, vous devez déclarer vos revenus au fisc. Mais si vous êtes nés en 1992 ou plus tard, vous pouvez demander à être rattaché au foyer fiscal de vos parents, et donc exempté de déclaration. Si vous êtes né entre 1992 et 1995, ce ne sera possible que si vous justifiez être encore étudiant.

En 2018, toutes les personnes nées avant 1992 doivent obligatoirement déclarer leurs revenus. Si vous n'êtes pas imposable, la déclaration est quand même obligatoire. Vous recevrez alors un avis de non imposition.

Comment déclarer ses revenus ?

Vous pouvez déclarer vos revenus en ligne ou par le formulaire papier reçu dans votre boîte aux lettres. Si votre résidence principale est équipée d'un accès à internet et que le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal en 2016 était supérieur à 15.000 euros, la déclaration par internet est obligatoire.

Quelle est la date limite pour faire sa déclaration ?

Les déclarations papier doivent être envoyées le jeudi 17 mai au plus tard. Les contribuables qui effectuent leur déclaration sur internet bénéficient d'un délai supplémentaire, qui varie selon les départements.



Les non résidents et les habitants des départements numérotés 1 à 19 doivent remplir leur déclaration avant le 22 mai, ceux des départements 20 à 49 avant le 29 mai, et ceux des départements 50 à 976 le 5 juin.