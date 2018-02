publié le 21/02/2018 à 20:50

Trente maires misent tapis. Pour protester contre la fermeture potentielle de plusieurs services des urgences de nuit dans les départements de la Nièvre et l'Yonne et montrer leur détermination, 30 maires ont choisi de démissionner. Les services des urgences de nuit de Decize, Clamecy, Avallon et Tonnerre seraient directement menacés, en attendant les conclusions définitives du projet régional de santé 2018-2022 rendues à la fin du mois de juin. D'après Le Parisien, "les unités totalisant moins de 11.500 passages annuels seraient sacrifiées" afin de mieux répartir les effectifs dans la région.



Interrogés par France 3, les maires "dénoncent des décisions arbitraires" qui mettent en péril la santé des habitants. La distance et le temps de trajet - estimé parfois à plus d'une heure - entre le domicile de ces habitants et le futur service des urgences le plus proche (Auxerre, Nevers ou Cosne) inquiètent au plus haut point les élus, qui enverront par voie postale leur démission en préfecture jeudi 22 février.

Quelques heures avant un rassemblement organisé à 21 heures, le soir-même, devant le services des urgences. Les élus demanderont collectivement à être soignés pour "syndrome post-traumatique lié à la fermeture des urgences de nuit".



Une Marianne drapée de noir

Le lendemain, vendredi 23 février, une autre manifestation est prévue à Clamecy (3.800 habitants), une des communes dont le service des urgences est visé. Un défilé entre le centre-ville et le centre hospitalier sera organisé à partir de 9h.



D'après la chaîne publique, les élus municipaux déposeront dans la cour de l'hôpital leurs écharpes tricolores au pied d'une Marianne drapée de noir.



Ces trente démissions, que les préfets ont un mois pour entériner, pourraient en entraîner d'autres. S'ils ne sont pas entendus, certains conseils municipaux pourraient démissionner en bloc.



Agnès Buzyn à Nevers le 1er mars

Le contexte dans lequel Agnès Buzyn, ministre de la Santé, se rendra aux États généraux de la santé, organisés à Nevers le 1er mars, s'annonce donc de tension extrême.



Les premières alarmes ont retenti le 16 janvier. En Bourgogne, une manifestation devant l'Agence régionale de santé (ARS) de Dijon avait déjà réuni 250 personnes, rappelle Le Figaro. Selon le rapport Grall sur la territorialisation des urgences de 2015, 67 services des urgences sont menacés en France.