publié le 28/06/2018 à 11:51

Les arrêts maladie sont en forte hausse depuis le début de l'année. Une hausse en continue depuis 2014, tandis que les dépenses en indemnités journalières ont, elles, augmenté de 6% durant les 5 premiers mois de 2018. Et une question se pose : trop de ces arrêts sont-ils complaisants ?



Jean-Paul Ortiz, président de la confédération des syndicats médicaux de France juge "qu'il faut arrêter d'accuser les médecins". Selon lui, cette hausse est due à plusieurs facteurs, "l'activité économique repart parce que l'âge de départ à la retraite a été repoussé et parce qu'il y a une pression dans le monde du travail". Avec ce recul du départ à la retraite de 60 à 62 ans, mis en place en 2010, la durée des arrêts maladie s'allonge. À plus de 60 ans, un arrêt maladie dure en moyenne 2 mois et demi, alors qu'il ne dure qu'un mois pour les autres employés. Les deux grandes causes de ces arrêts : les troubles musculo-squelettiques et les syndromes dépressifs.

Jean-Paul Ortiz et Éric Malenfer, président du groupe Gexpertise, se rejoignent sur le diagnostic des 35 heures qui n'ont pas permis "le nombre d'embauches espérées" et qui selon eux n'ont pas amélioré la vie des travailleurs en France. La pression est "considérable" sur l'ensemble des salariés, selon Éric Malenfer.