publié le 31/01/2018 à 14:35

L'absentéisme au travail a fortement augmenté ces dernières années. En moyenne, un salarié est absent 17 jours par an. Les maladies musculaires et psychologiques sont en hausse. Face à ce constat, l'Assurance-maladie lance une expérience inédite : dans certaines entreprises de plus de 200 salariés, les patrons connaîtront les motifs des arrêts maladie. Le but est de prévenir les risques professionnels.



Jean-Claude Delgènes, fondateur et directeur de Technologia, cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, se dit "tout à fait favorable" à cette expérience, "parce qu'on a eu une dérive très importante au cours des dernières années". "On est passé en quelques années de 11 à 14 milliards d'euros versés au titre des indemnités journalières, c'est énorme", a-t-il estimé sur RTL.

"L'absentéisme est corrélé aux conditions de travail et aux conditions de management. Il y a une incitation des employeurs à travailler avec les représentants du personnel pour mettre en place un dialogue social, une politique de prévention des risques. Si on améliore les conditions de travail, on diminue l'absentéisme", a précisé Jean-Claude Delgènes. "Si cette expérience n'est pas suivie d'effets, il y aura une sanction. Il faut responsabiliser les 20 à 30% des employeurs qui ne sont pas à la hauteur", a-t-il ajouté.