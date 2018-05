publié le 04/05/2018 à 13:54

Les salariés d'Air France ont jusqu'à ce soir pour voter sur le référendum de la direction, qui propose une augmentation de salaire de 2% pour cette année. Philippe Evain, président du syndicat des pilotes de ligne, explique au micro de RTL que le suspens autour du référendum est réel.



"Pour notre part, on pense que rien n'est fait. Je n'ai aucune idée de ce que cela pourra donner car le climat social qui règne aujourd'hui dans l'entreprise depuis cette dernière semaine avec un climat très anxiogène. On promet le chaos aux salariés en cas de 'non', on sait que ça influencera le scrutin".

Si l'accord salarial est approuvé par une majorité du personnel, quelle suite faudra-t-il donner au mouvement ? "Cette consultation ne résoudra rien", explique Philippe Evain. Elle ne remplacera jamais une vraie négociation". "Le secteur aérien jouit d'une croissance insolente. Toutes les compagnies ont besoin de ressources humaines, il est incroyable que la direction d'Air France choisisse ce moment pour se mettre à dos ses salariés"

Certains trouvent que le syndicat de pilotes est jusqu'au-boutiste. C'est le cas de Laurent Berger, qui estime que, si les grévistes continuent de suivre les pilotes, c'est surtout le personnel au sol qui va trinquer.



Une critique à laquelle Philippe Evain répond directement, expliquant que c'est "déjà les commentaires qu'on entendait en 2015, au moment où la direction avait déjà commis une faute de management". "Monsieur Berger a simplement trois ans de retard. Je ne ferais pas de commentaire sur la manière dont il gère la CFDT. Il n'a plus de syndicaliste que le nom", conclut-il.