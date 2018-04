et Julien Sellier

publié le 03/04/2018 à 07:08

Il "déconseille de prendre le train" ce mardi 3 avril. Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien, qui gère les lignes SNCF en Île-de-France, rappelle sur RTL qu'il va y avoir "très peu de trains et beaucoup de monde", en ce premier jour de grève SNCF. Elle s'annonce très suivie : 77% des conducteurs de trains franciliens ne travailleront pas.



Les lignes sont touchées "de façon très variable" : 50% des trains sur les branches SNCF du RER A par exemple, mais aucun train sur les lignes R et U. En dehors des heures de pointe, la situation promet également d'être compliquée. "On a voulu favoriser les trains aux heures de pointe pour permettre aux gens de venir travailler", explique Alain Krakovitch.

Pour le deuxième jour du premier round de cette grève "perlée", mercredi 4 avril, le directeur de SNCF Transilien s'attend au "même type de niveau de trafic" en Île-de-France. Jeudi, le trafic pourrait encore être perturbé. D'une part parce que la grève de la veille dure jusqu'à 8h, mais aussi "parce que le syndicat SUD-rail continue sa grève" tous les jours. "On peut penser que le service sera perturbé mais moins que les jours précédents."