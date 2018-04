Grève SNCF : jusqu'à 400 kilomètres de bouchons en Île-de-France

publié le 03/04/2018 à 08:25

Ça coince sur les routes. Faute de train au premier jour d'une grève SNCF très suivie, les usagers ont pris leur voiture mardi 3 avril. Et Bison Futé enregistre déjà plusieurs ralentissements, notamment aux abords de Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulon et Paris.



En Île-de-France, où 77% des conducteurs de Transilien font grève, la situation est compliquée sur quasiment tous les accès à Paris. Jusqu'à 400 kilomètres de bouchons ont été enregistrés dans la matinée. L'A1, l'A3, l'A4, l'A6 ou encore la N118 sont encore saturées à 9h30. On compte également déjà 22 kilomètres de bouchons sur l'A13 de Cherbourg vers Paris.

Près de Lyon, les axes normalement très fréquentés par les usagers TER laissés à quai ce matin ont été saturés. 4 kilomètres de bouchons sur l'A46, 4 kilomètres sur l'A47 depuis Saint-Étienne, 5 kilomètres sur l'A43 depuis Chambéry.

À Strasbourg, 7 kilomètres de bouchons sur l'A4 à l'entrée de la ville. Dans le sud, vers Toulon, il faudra s'armer de patience pour affronter les 7 kilomètres de bouchons sur l'A57. Du côté de Grenoble et de Nice, de nombreux ralentissements commencent également à être constatés.



Consultez les prévisions de trafic en temps réel.