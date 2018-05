publié le 14/05/2018 à 13:26

La SNCF va porter plainte après "plus d'une cinquantaine d'exactions diverses et variées" constatées sur son réseau, a annoncé sur RTL Mathias Vicherat. "Plus de 5.000 clients ont été impactés", estime le numéro 2 de la SNCF à la mi-journée sur notre antenne.



La participation à la grève à la SNCF a rebondi ce lundi avec 27,58% de grévistes au total, selon la direction, contre 14,46% mercredi dernier, où avait été enregistré le plus bas taux de grévistes en semaine depuis le début du mouvement contre la réforme ferroviaire. "On est loin de la journée sans cheminots qu'on nous avait annoncé", commente Mathias Vicherat.



Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, la mobilisation grimpe à 74,4% chez les conducteurs, 74,3% chez les contrôleurs et 36,7% chez les aiguilleurs, a précisé la direction dans un communiqué. La participation a enregistré un net sursaut chez les cadres, en grève à 10,14% (contre 3,1% mercredi dernier).